Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion sta per finire: le parole di Hirohiko Araki

Dopo anni in cui ha tenuto un profilo basso, la saga de Le Bizzarre Avventure di Jojo si è ripresa grazie all'anime di David Production. Lo studio ha riportato in auge questa serie, che per ora si è fermata alla quinta generazione e che sta attendendo un anime per Stone Ocean. Ma come succede sempre, il manga è molto più avanti.

Da quasi un decennio, Hirohiko Araki sta disegnando l'ottava generazione della sua serie. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion è in pubblicazione sulla rivista seinen mensile Ultra Jump da diverso tempo. Ormai Jojolion ha superato i 100 capitoli, ed è sempre più chiaro, mese dopo mese, che la storia sta per volgere a termine. Come se non bastassero i segnali chiari della trama, il mangaka Hirohiko Araki ci mette del suo con una dichiarazione.

Nello spazio dei commenti dedicati agli autori, il mangaka di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion ha affermato che l'opera sta per arrivare alla fine. Non ha specificato però quanti capitoli manchino o quale sarà la data della conclusione, ma diventa sempre più probabile che Jojolion termini nel 2021. Saluteremo così anche quest'ultimo Jojo, anche se in passato Araki ha dichiarato più volte di voler lavorare anche su una nona serie, pertanto la saga potrebbe non chiudersi qui.