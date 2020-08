Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion raggiunge quota 100: ecco la cover speciale

Ci sono alcune opere che fanno ormai parte di una cultura poiché accompagnano da tanti anni intere generazioni di appassionati. Il capolavoro di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo, detiene sicuramente un posto di rilievo tra quei titoli icona del panorama fumettistico nipponico.

L'instancabile sensei, infatti, continua da tanti anni a supportare il franchise con nuove opere, giunta attualmente all'ottava parte iniziata ormai nel lontano maggio 2011 tra le pagine di Ultra Jump, la rivista mensile di casa Shueisha. La parte in questione, Jojolion, è giunta anche in Italia sotto Star Comics che all'attivo conta 20 volumi sui 23 tankobon usciti finora.

Al momento, l'ultimo manga di Araki vanta di ben più di 12 milioni di copie vendute, numeri che collocano il franchise ai vertici dell'industria editoriale giapponese. Come se ciò non bastasse, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion ha raggiunto con l'uscita di agosto quota 100 capitoli, un evento speciale per una serie mensile che la rivista ha voluto omaggiare attraverso una copertina a colori per il magazine, la stessa che potete ammirare in un leak in calce alla notizia. Ad ogni modo, la serie non tirerà ancora per le lunghe, in quanto il sensei ha affermato che l'ottava parte è vicina alla sua conclusione.

