Le Bizzarre Avventure di Jojo: ecco Jolyne Kujo animata in questo trailer fanmade

Le Bizzarre Avventure di Jojo è sbarcato recentemente su Netflix con Così Parlò Rohan Kishibe, ma i fan stanno aspettando un evento ancora più grande. Dopo la fine della quinta stagione di Jojo, Vento Aureo, i fan sono rimasti in attesa di notizie sullo sviluppo di Stone Ocean.

La sesta stagione avrà come protagonista la fantastica Jolyne Kujo, figlia di Jotaro Kujo. La giovane Jolyne dovrà evadere da un carcere di massima sicurezza, incipit di una serie che ci ha regalato alcuni tra gli stand più iconici di tutta la serie.

Jolyne è un personaggio dalle caratteristiche uniche e con un look che ci ricorda la cantante Billie Eilish, non solo perché è l’unica ragazza a far parte della stirpe dei Joestar, ma anche grazie al suo carattere e alle sue abilità, amplificate dal potere del suo stand, Stone Free. Oltre alla classica raffica di pugni tramandata tra i Jojo, lo stand di Jolyne è capace di trasformare il suo corpo in una serie di fili, un potere che è molto più utile di quanto sembri, soprattutto mentre Jolyne cerca di provare a tutti la sua innocenza in quanto accusata di un crimine che non a commesso. Sfortunatamente per la nostra protagonista, questo non sarà il suo unico compito.

L’utente Reddit MomoYeah ha condiviso questo trailer fan made impressionante, che ci fa sentire proprio come se Stone Ocean fosse già uscito! In realtà, la sesta stagione potrebbe uscire ad aprile, in concomitanza con il grande evento Joestar The Inherited Soul, descritto come uno dei più grandi eventi a tema Jojo. Per il momento, non c'è stata nessuna conferma ufficiale da parte della David Production, ma continuiamo ad incrociare le dita in attesa del grande annuncio!