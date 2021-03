Le Bizzarre Avventure di JoJo: Jolyne è pronta a scatenarsi nel tatuaggio di un fan

Il manga di Le Bizzarre Avventure di JoJo, opera di Hirohiko Araki che prosegue la sua pubblicazione da più di trent'anni, è letto da un gran numero di appassionati. Vediamo insieme in che modo uno di loro ha voluto omaggiare un personaggio della serie.

Le storie narrate dal mangaka seguono i numerosi avvenimenti e combattimenti che coinvolgono i membri della famiglia Joestar e i diversi personaggi che vengono a contatto con loro. Essi combattono utilizzando i poteri Stand, manifestazioni spirituali che sfruttano particolari abilità per mettere in difficoltà i propri avversari. Un esempio è la capacità denominata Stone Free di Jolyne Kujo, protagonista della sesta parte del manga, Stone Ocean, la quale è in grado di trasformare il proprio corpo in fili che le permettono di sconfiggere i nemici nei modi più disparati.

Una trasposizione animata di Stone Ocean non è ancora stata annunciata e le speranze dei fan sono riposte nel grande evento a tema Le Bizzarre avventure di JoJo che si terrà ad Aprile. Nonostante ciò però è dedicato proprio alla protagonista femminile l'omaggio che un appassionato si è impresso sul proprio corpo.

Nella foto riportata in calce alla news osserviamo, sulla spalla dell'utente Reddit Crypktor, un tatuaggio rappresentante la figlia di Jotaro Kujo pronta ad accettare qualunque sfida.

Infine riporto un trailer fanmade di Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean.