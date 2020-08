Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jonathan diventa un vampiro nel cosplay di InnaPerina

Le Bizzarre Avventure di Jojo è tornato nel 2012 con l'adattamento anime di David Production. Era da diversi anni che erano state perse le tracce del brand, vivo praticamente soltanto ai manga pubblicato da Hirohiko Araki sulla rivista mensile Ultra Jump. Eppure il nuovo anime ha dato una linfa vitale ai suoi personaggi.

Abbiamo quindi rivisto Jonathan Joestar e Dio Brando affrontarsi in Le Bizzarre Avventure di Jojo, stavolta però con una nuova veste grafica che non richiama più a quello stile muscoloso degli anni 70 e 80, bensì a uno più fresco e moderno, riprendendo per certi versi quello presentato da Araki nelle ultime serie manga di Jojo.

Jonathan Joestar è il protagonista della prima fase dell'anime Le Bizzarre Avventure di Jojo, qui deve affrontare Dio Brando che diventa un vampiro dopo essere entrato in contatto con una strana maschera. Il cattivo diventa assetato di sangue e inquietante, ma cosa sarebbe successo se fosse stato Jonathan a mettere le mani sulla maschera? Il cosplayer Inna Perina ce ne dà una prova con un cosplay che possiamo vedere in basso.

Utilizzando il trucco e inserendo qualche linea alla Jojo, questo cosplay di Jonathan Joestar vampiro è abbastanza inquietante, con tanto di sangue che cola da bocca e mani. La linea familiare dei Joestar non sarebbe stata più la stessa con un risvolto del genere.

L'attuale Jonathan però è tra i Jojo preferiti dai fan, nonostante la maggior parte dei cosplay gravitino su Jotaro Kujo.