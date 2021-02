Le Bizzarre Avventure di JoJo: Josuke e Giorno si incontrano nelle illustrazioni di un fan

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga costituito da diverse parti avente ognuna un protagonista differente. ecco come un appassionato ha fatto in modo che due di loro siano finalmente riusciti ad incontrarsi.

Seppur le numerose storie del manga siano ambientate nello stesso universo e tutti i protagonisti abbiano un certo legame, a causa di problemi legati al tempo in cui è ambientata l'avventura od all'ubicazione dei personaggi, molti di loro non hanno avuto l'occasione di incontrarsi, come avviene nel caso del JoJo di Diamond is Unbreakable, quarta parte del manga e di quello di Vento Aureo, la quinta parte.

A porre rimedio a questa situazione è intervenuto l'artista Ookami Hanta, di cui riporto le illustrazioni al termine di questa news. Nelle immagini da egli create sono presenti delle versioni più adulte di Josuke Higashikata, il figlio illegittimo di Joseph Joestar, e Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando, che trovandosi faccia a faccia si rendono immediatamente protagonisti di uno scontro il cui risultato comporta la rovina delle loro caratteristiche capigliature.

Attualmente il mangaka Hirohiko Araki sta continuando la pubblicazione dell'ottava parte della serie mente i fan sono in attesa di informazioni su un eventuale adattamento animato della sesta, le quali potrebbero essere svelate durante l'evento programmato per Aprile 2021 dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.

Cosa ne pensate di questi artwork? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.



Infine per chi fosse interessato riporto un cosplay di Jolyne Kujo da Le Bizzarre Avventure di JoJo.