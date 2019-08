Le Bizzarre Avventure di Jojo: è Jotaro Kujo il miglior JoJo?

Probabilmente è una questione che si porta avanti da anni. Chi tra Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna, Jolyne Kujo e Johnny Joestar è il miglior JoJo? L'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo, che finora ha presentato i primi cinque di questi sette nomi, ha riacceso la diatriba tra i fan delle parti.

Uno di quelli che, secondo i fan, si trova sempre sul podio dei migliori Jojo è il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders. Jotaro Kujo è sicuramente uno di quelli a cui si è più affezionati, considerato che riappare anche in serie successive, sia come comparsa che come personaggio con un ruolo più consistente.

Il fan Julien Forts ha condiviso una clip sul suo account Twitter, che potete vedere in fondo alla notizia, la quale secondo lui fa capire come mai è Jotaro Kujo il migliore dei Jojo. Infatti, durante il suo viaggio in giro per il mondo per raggiungere Dio Brando in Egitto, Jotaro ha avuto a che fare con molti nemici, ma il modo in cui ha sconfitto Capitan Tennille è abbastanza particolare per uno come lui.

Invece di usare i pugni di Star Platinum, conditi di Ora Ora Ora, Jotaro ha dovuto prima usare il cervello per scovare il nemico, usando una bugia che l'ha aiutato a identificarlo. Secondo voi invece, chi e perché è il miglior protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo? Al momento la serie è in pausa a causa della conclusione della parte 5 Vento Aureo, ma i produttori hanno già parlato di Stone Ocean.