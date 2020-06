Le Bizzarre Avventure di JoJo: Jotaro si mostra in questo splendido cosplay

Quello de Le Bizzarre Avventure di JoJo è un franchise che nel corso di questi lunghi anni è riuscito a conquistare l'attenzione di un vastissimo pubblico sparso in ogni angolo del mondo, incredibili risultati legati ai tanti personaggi presenti, alle avvincenti storie narrate e al rappresentativo stile della produzione.

Il successo riscosso dalla serie ha portato alla realizzazione di svariate produzioni parallele che hanno contribuito a tenere impegnato il pubblico, il quale non ha mai perso l'occasione d'elogiare il brand tramite cosplay e fanart realizzate molto spesso con grandissima cura, lavori che in più di un'occasione hanno contribuito ad ampliare la fama del franchise di riferimento.

Questa volta, ad aver attirato l'attenzione del web troviamo il cosplayer RinkoReign, il quale ha deciso d'omaggiare l'opera con uno splendido cosplay a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo e dedicato a Jotaro. Come potete visionare dall'immagine posta a fondo news, il lavoro portato alla luce dal ragazzo si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli, non solo per via dell'ottima ricostruzione del vestiario, bensì anche per via dell'ausilio di un curato make-up che gli ha conferito quei tratti fisionomici propri del buon Jotaro, con un risultato finale di gran livello.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente lo staff che ha lavorato alla serie ha svelato possibili novità su Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.