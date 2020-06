Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jotaro e il suo Stand si mostrano in questa fanart

Tra le varie motivazioni per cui Le Bizzarre Avventure di JoJo è riuscita a imporsi come una delle produzioni cartacee e animate più apprezzate di questi ultimi anni - non senza qualche difficoltà - è impossibile non menzionare i vari personaggi che grazie al proprio carisma hanno conquistato il pubblico.

Con le proprie stravaganze e unicità, quelli di JoJo sono diventati alcuni dei protagonisti e dei villain più apprezzati e chiacchierati di sempre, un successo che è andato concretizzandosi in un pubblico sempre pronto a elogiare la serie con cosplay e fanart realizzati spesso con grande cura e rivelatisi capaci di ampliare ancor di più il successo della produzione di riferimento.

Ebbene, questa volta, ad aver catturato l'attenzione del web troviamo Speed K, utente Reddit che ha deciso di omaggiare la serie con una magnifica fanart. Come potete infatti visionare dall'immagine posta a fondo news, il disegno mette in mostra il nostro ben noto Jotaro insieme al suo Stand Star Platinum, entrambi intenti a osservarci all'interno di un ambiente urbano attentamente realizzato. Il lavoro può inoltre sfoggiare un'enorme quantità di dettagli e un attenzione maniacale a ogni più piccolo particolare - seppur con uno stile meno "marcato" rispetto a quello visto nella serie -, con un risultato finale a dir poco splendido che ha saputo guadagnarsi gli elogi di moltissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente lo staff che ha lavorato alla serie ha svelato possibili novità su Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.