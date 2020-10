Le Bizzarre Avventure di JoJo: Killer Queen prende vita in una paurosa zucca di Halloween

Manca ormai poco ad Halloween e, grazie a questa incredibile creazione pubblicata su Reddit, i fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo possono preparare un'incredibile festa a tema. Ma attenti, così facendo Killer Queen potrebbe tornare in vita.

Benché in tutte le stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo non ci sia mai stata una puntata dedicata ad Halloween, in vista della notte delle streghe un fan del franchise di Hirohiko Araki ha dato vita a un'oscura creazione.

L'utente The Last Of Heroes, su Reddit, ha condiviso la sua incredibile opera d'arte a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo: una zucca con inciso il volto di Killer Queen, lo Stand di Yoshikage Kira. Questa inquietante creazione è fedelissima al viso dell'antagonista ed è perfettamente riconoscibile da chiunque. Non è la prima volta che gli appassionati di questa serie danno vita a creazioni incredibili. Guardate questo personaggio di Le Bizzarre Avventure di JoJo emergere da un cappuccino.

Yoshikage Kira è l'antagonista principale della quarta stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Diamond is Unbreakable, e agisce come un serial killer in cerca di una vita in cui poter eliminare a sua descrizione qualsiasi figura femminile. Dotato di un elevato livello di potenza, al termine dell'anime viene sconfitto dal protagonista Josuke Higashikata. Nonostante non abbia raggiunto la popolarità di Dio Brando, Yoshikage è uno dei migliori cattivi dell'opera. Chi sarà il protagonista della prossima serie animata? Lo scopriremo nell'evento di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean programmato ad aprile.