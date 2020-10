Le Bizzarre Avventure di JoJo: Kira e Killer Queen in un cosplay per tutta la famiglia

Si può dire che Le Bizzarre Avventure di JoJo sia una sorta di "affare di famiglia", con i vari Joestars che si sono dati il cambio generazionale lungo le varie saghe. In attesa della sesta stagione animata, che vedrà Jolyne Kujo come protagonista, i protagonisti di Diamond is Unbreakable tornano in azione in un fantastico cosplay.

Sebbene quasi certamente i personaggi di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Ubreakable non torneranno nell'attesissima prossima stagione della serie animata, Yoshikage Kira e il suo Stand si confermano nuovamente come due degli antagonisti più amati del franchise di Hirohiko Araki. Per omaggiarli, un genitore e suo figlio si sono uniti per dare vita a uno dei cosplay più adorabili di sempre.

Su Reddit, l'utente Snizabelle ha condiviso una fantastica immagine che ritrae una mamma e il suo bambino esibirsi in un cosplay di Killer Queen e Kira. A colpire è soprattutto il pargolo, il quale nonostante la tenera età recita alla perfezione la sua parte. Se amate il mondo del cosplay e avete appena dato alla luce vostro figlio, questi costumi vi permetteranno di dare vita a un ricordo memorabile. Non è la prima volta che Kira è protagonista di cosplay di questo tipo. Con questo costume il vostro gatto diverrà la copia dell'antagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nel frattempo, un cartonato di Le Bizzarre Avventure di JoJo realizzato da un fan è diventato virale.