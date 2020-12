Le Bizzarre Avventure di JoJo, Kishibe Rohan è da 10 e lode nell'artwork di Kohei Ashiya

Oggi, 30 dicembre 2020, è stata trasmessa in Giappone la terza e ultima parte della serie live-action su Kishibe Rohan, personaggio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable e protagonista del suo personalissimo spin-off Così parlò Rohan Kishibe, e il noto animatore di David Production Kohei Ashiya non ha perso l'occasione per celebrare l'evento.

Come potete vedere in calce, l'artista ha pubblicato uno splendido sketch a colori del personaggio, elogiando la serie tv trasmessa negli ultimi tre giorni da NHK. Il live-action, infatti, sembrerebbe essersi rivelato all'altezza delle aspettative, e alcuni fan già parlano di un possibile arrivo su Netflix anche fuori dal Giappone.

Negli ultimi anni Kohei Ashiya ha lavorato sulla produzione di tutte le serie anime di JoJo, ed ha persino diretto alcuni episodi de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo. Il suo stile è assolutamente inimitabile, e giusto pochi giorni fa aveva dedicato un incredibile sketch a colori a Gojo Satoru di Jujutsu Kaisen. In attesa di ricevere informazioni su Stone Ocean, è sempre piacere vedere una delle sue magnifiche illustrazioni.

Noi intanto vi rimandiamo all'ultimo trailer del live-action di Così parlò Rohan Kishibe.