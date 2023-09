Le Bizzarre Avventure di JoJo: questa linea di make-up è perfetta per i cosplay!

Quando si tratta di gadget e merchandising, Le bizzarre avventure di JoJo è il numero uno nel suo campo. Hirohiko Araki lavora sul proprio manga dal lontano 1987 e ancora oggi la serie continua ad attrarre nuovi fan e ad aumentare il proprio successo.

Gli amanti di JoJo adorano collezionare tutto ciò che riguarda questa serie e lo staff che lavora per il franchise ha pensato ad ogni tipo di gadget. Da action figure ad una Maschera di Pietra de Le bizzarre avventure di JoJo commestibile, questa serie ha tutto.

Fra i tanti prodotti è disponibile anche una nuova linea di make-up ispirata a Stone Ocean, la serie con protagonista Jolyne Kujo. Questa ragazza è figlia di Jotaro Kujo, personaggio principale di Stardust Crusader.

La linea di make-up Shu Uemura è uno dei brand di cosmetici più popolari al mondo, con pezzi disponibili anche nelle migliori profumerie italiane. Questo marchio giapponese ha collaborato con JoJo per creare una collezione di trucchi bizzarri tanto quanto questa serie.

Shu Uemura racconta la nuova linea di trucchi in questo modo: "Con una visione unica del mondo de Le bizzarre avventure di JoJo, il make-up di Shu Uemura si imbarca in un'avventura in un mondo colorato. Godetevi gli ombretti matte, i glitter che cambiano colore e la 'bizzarra' combinazione creata dai colori metallici altamente riflettenti. Con coraggio, come Jolyne Kujo, libera la bellezza nascosta del potere del tuo Stand."

I prodotti assicurano una lunga durata e un'alta qualità, ottimo non solo per far in modo che il trucco pensato per i tuoi cosplay non si rovini durante una giornata in fiera ma anche per il tuo make-up di tutti i giorni. I colori pensati per questa collezione sono neutri e naturali ma non mancano degli ombretti shimmer che richiamano intensamente il design di Jolyne.

Per gli amanti di Jolyne questo cosplay de Le bizzarre avventure di JoJo riflette tutta la sua bellezza con la sua posa Yare Yare Dawa.