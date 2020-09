Le Bizzarre Avventure di Jojo: la maschera di Dio Brando diventa uno strepitoso tatuaggio

Le Bizzarre Avventure di Jojo ormai è ben radicato nel mondo degli anime. David Production ha ritrovato questa serie e l'ha riportata in auge negli ultimi 10 anni, ma per ora sono state adattate solo le prime cinque serie sulle otto attualmente disponibili. In attesa di novità su Stone Ocean, i fan ripercorrono comunque la storia generazionale.

Ricorderete quando in Phantom Blood, prima serie di Jojo e racchiusa insieme a Battle Tendency nella prima stagione dell'anime, Dio Brando mette le mani sulla maschera che lo trasforma in un vampiro. Quella maschera sarà un oggetto importante nelle primissime fasi della storia e aiuta Dio Brando a diventare un cattivo tra i più iconici del mondo di anime e manga.

Per omaggiare quell'oggetto, un fan ha deciso di utilizzarlo per un tatuaggio. Come possiamo vedere nel post di Reddit in basso, postato proprio sul subReddit dedicato a Jojo, l'utente Twitch_boyy si è fatto disegnare la maschera con un ghigno e mentre cola sangue dalle fessure degli occhi, mentre la famosa onomatopea gogogogo in viola è appena sopra. Sembra che questo sia solo uno degli otto tatuaggi che il fan vuole riservare alle serie di Jojo.

Phantom Blood è ricco di momenti iconici nonostante la sua brevità, avete già letto la nostra top 5?