Le bizzarre avventure di JoJo: le migliori citazioni alla cultura pop!

Le bizzarre avventure di JoJo iniziò negli anni '80 e per decenni Hirohiko Araki ha seguito varie generazioni della famiglia Joestar. Il creatore è un grande fan della moda e della musica, e diversi personaggi prendono il nome da alcuni dei più grandi spettacoli e canzoni.

Quali sono i migliori riferimenti inseriti dall'autore? Per comprendere al meglio questa lista non dimenticate di leggere 10 cose che non sai su Hirohiko Araki, il geniale creatore di JoJo!

Adesso sta per arrivare una nuova serie anime e se quest'ultima dovesse seguire fedelmente il manga, allora l'opera sarebbe Steel Ball Run. Ambientata in una realtà alternativa, la settima trama della serie è considerata una delle migliori.

Per quanto riguarda il manga Le bizzarre avventure di JoJo, è iniziato un nuovo arco narrativo sotto forma di The JOJOLands, che ha già inserito alcuni riferimenti musicali. Concentrandosi sui fratelli Joestar Jodio e Dragona, questi due stanno tentando di portare a termine una rapina che assicurerà che loro madre possa vivere una vita agiata a livello finanziario.

L'opera è, in generale, ricca di riferimenti alla musica e alla cultura pop. Robert EO Speedwagon, uno dei primi alleati della famiglia Joestar, è proprio una citazione al gruppo rock REO Speedwagon, nato nel 1967 ed diventato un successo travolgente negli anni '70 e '80 con il brano "Can't Fight This Feeling".

Il più grande cattivo della serie Le bizzarre avventure di JoJo chiaramente non poteva sfuggire all'amore di Araki di nominare cose e personaggi con nomi musicali importanti. È il caso di Dio Brando che prende il nome dal leggendario rocker conosciuto semplicemente come "Dio".

Kishibe Rohan è stato chiaramente uno dei preferiti del creatore di Le bizzarre avventure di JoJo Hirohiko Araki, con lo Stand del mangaka noto come Heaven's Door, un riferimento alla canzone "Knockin' on Heaven's Door" di Bob Dylan.

Anche il cattivo di Diamond Is Unbreakable, Yoshikage Kira, ha citato la cultura pop con uno Stand, in particolare la big band di Freddie Mercury con il suo "Killer Queen", che è senza dubbio uno degli stand più terrificanti apparsi ne Le bizzarre avventure di JoJo.

Apparso in Golden Wind, Notorious BIG è uno degli stand più strani e forse più mortali che sembrava disturbare un Joestar, o in questo caso, un Giovanna, ispirato al noto rapper The Notorious B.I.G. .

King Crimson è un omaggio diretto al popolare gruppo rock omonimo formatosi alla fine degli anni '60, con l'album di debutto della band "In the Court of The Crimson King" che rimane leggendario nel mondo della musica fino ad oggi.

Uno dei primi cattivi di Stone Ocean è Goo Goo Dolls, gruppo musicale, che viene soprannominato in modo esilarante "Cry Cry Dolls" nell'iterazione nordamericana del doppiaggio inglese e dei sottotitoli.