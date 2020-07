Le Bizzarre Avventure di JoJo e Minecraft si uniscono in un brillante crossover

Il mondo di Minecraft è noto per permettere ai giocatori la realizzazione delle idee più impensabili. Un utente ha coniugato la sua passione per il videogioco e quella per l'opera di Hiroiko Araki, le Bizzarre Avventure di JoJo, cimentandosi in un notevole crossover.

L'utente TheMortal19 ha condiviso con la board di reddit la sua brillante ricostruzione del volto di Giorno Giovanna, il protagonista di Vento Aureo. Questi è riuscito a trasporre il personaggio nel mondo di Minectraft con un livello di dettaglio e una fedeltà incredibili.

Il suo post è stato preso d'assalto da i fan di JoJo, accorsi in massa a complimentarsi con gli autori, visto che, proprio nel titolo del post, l'utente ha specificato di aver realizzato il progetto - per ben 12 ore - in collaborazione con un suo amico.

Nelle ultime settimane si sono diffuse delle indiscrezioni riguardo a un possibile annuncio, da parte di David Production, della sesta stagione di JoJo. Finora, tuttavia, nessuna dichiarazione ufficiale ha avvalorato queste voci, che volevano una comunicazione agli inizi del periodo estivo.

Questo lungo silenzio è ampiamente giustificato dalla difficile situazione imposta dal COVID-19. Sappiamo per certo che la sesta stagione si farà - i doppiatori si sono anche espressi a riguardo - l'importante è che venga preservata la qualità di adattamento che fino a questo momento è stata un marchio della serie. Perciò, attendere un po' più del previsto non sarà un problema.

