Le Bizzarre Avventure di JoJo: Netflix Italia conferma l'arrivo delle prime due stagioni

Nella giornata di oggi, l'account Twitter di Netflix Italia ha confermato le speculazioni che ultimamente si rincorrevano per la rete, ossia l'arrivo de le Bizzarre Avventure di JoJo sulla celebre piattaforma di streaming.

Nello specifico, saranno disponibili alla visione le prime due stagioni della serie animata, Phantom Blood/Battle Tendency e Stardust Crusaders, a partire dal prossimo 1 Marzo 2020. In totale, i primi due archi narrativi costituiranno un totale di 26 puntate.

Al momento non è chiaro se l'anime sarà fruibile con il doppiaggio italiano o solamente con i sottotitoli, certo è che la conferma di Netflix Italia ha infervorato la community dando vita a un esplosione di entusiasmo da parte dei fan.

Le Bizzarre Avventure di JoJo è certamente un gran colpo da parte della piattaforma, che rinforza il proprio catalogo di serie animate aggiungendone un tassello di assoluto valore. Fortunatamente, per quanto il manga di Araki sia difficilmente riproducibile e costituisca un'opera a sé, soprattutto per la magnifica veste grafica, le trasposizioni animate hanno sempre mostrato una buona qualità di adattamento, fino a raggiungere dei picchi di assoluta epicità in determinate scene - che non abbiamo intenzione di citare per rovinarvi la visione.

