Le Bizzarre Avventure di JoJo non sarebbe esistito senza Sherlock Holmes

L'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo è attualmente arrivato a coprire la quinta parte chiamata Vento Aureo, di cui è arrivata di recente la nuova opening. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la nascita delle serie originale, successivamente nominata Phantom Blood, risale al lontano 1987, dalla penna dell'autore Hirohiko Araki.

Il creatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo, ha recentemente rilasciato un intervista alla rivista letteraria giapponese Kotoba, in cui ha dichiarato che non avrebbe mai creato la sua serie se non avesse letto le storie di Sherlock Holmes scritte da Sir Arthur Conan Doyle.

Araki ha detto di aver appreso i fondamenti della narrazione proprio da Sherlock Holmes, in particolare la struttura narrativa e il modo per creare personaggi carismatici, una delle caratteristiche appunti di JoJo. Per Araki infatti, le abilità di osservazione di Sherlock Holmes e le sue tendenze antisociali lo rendono un personaggio irresistibile e misterioso.

"Ciò che rende grande Holmes è che sarà anche un genio, ma è anche un cretino." dice Araki. Per lui, Holmes è anche una figura solitaria. "Ho spesso pensato che una delle condizioni per essere un eroe è la solitudine: quando arriva la spinta, un eroe deve essere in grado di combattere e risolvere i problemi da solo, altrimenti non lo si può chiamare eroe e non sarebbe in grado di adattarsi al ruolo di protagonista di una serie."

Un'altra grande ispirazione che Araki ha tratto da Athur Conan Doyle, sta nel raccontare la storia dal punto di vista di un personaggio più vicino al pubblico, ovvero Watson. Infatti, se la storia fosse stata raccontata dal punto di vista di Holmes, con le sue continue contraddizione avrebbe reso la storia priva di motivazioni e noiosa, afferma Araki.

"In realtà, è molto più difficile dipingere il personaggio di Watson piuttosto che quello di Holmes, che è già completo come personaggio, e risulta quindi interessante scoprire come i due si relazioneranno con uno stile narrativo che trasmette il loro carisma."

Infine, vi ricordiamo che di recente arriverà un nuova linea di scarpe di tema JoJo: Vento Aureo.