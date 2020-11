Le Bizzarre Avventure di JoJo: la nuova generazione di protagonisti in un'immagine

Tra il 2018 ed il 2019 è stata trasmessa la trasposizione animata della quinta parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo ed ora i fan sono in attesa dell'adattamento del sesto arco narrativo. Nel frattempo proprio uno di questi appassionati decide di mostrarci una fantastica illustrazione. Vediamola.

Gran parte del manga di Hirohiko Araki presenta al lettore i concetti di discendenza e generazione attraverso i protagonisti dell'opera i quali, in diversi modi, hanno legami con la famiglia Joestar. Nell'ultima serie animata abbiamo fatto la conoscenza di Giorno Giovanna, il figlio di Dio Brando, che, in un'ambientazione tutta italiana, tentava di prendere il controllo dell'organizzazione mafiosa chiamata Passione. Questa nuova versione dell'opera, grazie all'ottimo lavoro svolto dai produttori della David Production, è riuscita a tenere col fiato sospeso molti spettatori, tra i quali anche chi aveva già letto il fumetto d'origine. Ora questi stessi fan aspettano con impazienza la prossima trasposizione di Le Bizzarre Avventure di JoJo che sembra essere prevista per Aprile 2021.

Nell'attesa uno di questi appassionati, tramite Reddit, ci mostra una propria illustrazione rappresentante la nuova generazione di protagonisti della serie anime, ovvero i JoJo della quarta e quinta parte della storia, ma anche Jolyne Kujo.

La ragazza è la protagonista della sesta serie, di cui è tanto atteso l'anime, che narra il tentativo della stessa di dimostrare la propria innocenza riguardo ad un crimine che non ha commesso. Con l'aiuto del suo particolare potere Stand, Stone Free, che le permette di trasformarsi in una serie di stringhe, Jolyne si troverà presto coinvolta in una faccenda che trova le proprie radici in un passato ben conosciuto da chi ha seguito la storia fin dalle prime serie. A tal proposito vi riporto un articolo che vi potrà aiutare a ricapitolare i vari archi narrativi di Le Bizzarre Avventure di JoJo.