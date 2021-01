Le Bizzarre Avventure di JoJo: l'Oceano Atlantico diventa un JoJo in questa immagine

Le Bizzarre Avventure di JoJo è il popolare manga ideato da Hirohiko Araki nel 1986 di cui tutt'ora è in corso di pubblicazione l'ottava parte della storia. È però il protagonista della quarta serie il personaggio che combacia perfettamente con la forma dell'Oceano Atlantico. Andiamo a vederlo.

Diamond is Unbreakable è il titolo della storia ambientata nella citta di Morioh in cui hanno luogo numerosi ed appassionanti scontri tra Stand. Il protagonista del racconto è Josuke Higashikata, figlio illegittimo di Joseph Joestar, il personaggio principale della seconda parte. Il ragazzo può contare su uno Stand denominato Crazy Diamond, il quale gli permette di assemblare a proprio piacimento parti di oggetti in precedenza distrutti, e nel corso dell'opera dovrà affrontare svariati nemici legati dal possesso di una misteriosa freccia in grado di donare nuove abilità a chi viene trafitto da essa. Uno degli avversari più memorabili è certamente Yoshikage Kira di cui recentemente un artista ha realizzato una versione spaventosa del suo Stand, Killer Queen, presentato in Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Un appassionato della serie, osservando una piantina geografica ha notato una curiosa somiglianza tra L'Oceano Atlantico ed il giovane Josuke. Come possiamo vedere nel Tweet riportato al termine della news il ragazzo, in una delle sue caratteristiche pose, viene disegnato in modo da combaciare perfettamente con la forma della vasta massa d'acqua.

