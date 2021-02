Le Bizzarre Avventure di Jojo: tutti e otto i protagonisti dal più debole al più forte

In corso dagli anni '80, Le Bizzarre Avventure di Jojo ormai ce ne ha fatte vedere di tutti i colori. Hirohiko Araki si è sbizzarrito con la creazione dei personaggi e dei loro poteri, passando da diverse tecniche di combattimento agli Stand. Ma tra gli otto protagonisti, qual è il Jojo più forte e quale quello più scarso?

Riscopriamo gli otto protagonisti da Phantom Blood a Jojolion per creare una classifica con i personaggi de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

L'ultimo posto inevitabilmente spetta a Jonathan Joestar, primissimo Jojo e anche l'unico a non essere dotato di uno stand. Il gentleman inglese paga dazio nell'essere stato il primo della stirpe protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo e le sole Onde Concentriche non possono reggere l'onda d'urto degli altri protagonisti.

Per lo stesso motivo troviamo in una posizione più in alto il secondo protagonista, Joseph Joestar di Battle Tendency. Da giovane anche lui ha usato le Onde Concentriche mentre nella vecchiaia ottiene anche Hermit Purple ma, come visto in Stardust Crusaders, i suoi effetti sono molto limitati. Passiamo poi alla sesta posizione e qui le cose diventeranno pian piano più difficili. Qui la scelta è ricaduta su Josuke Higashikata di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Il suo potere è decisamente forte ma leggermente inferiore a quello dei suoi consanguinei.

Per lo stesso motivo in quinta posizione, a chiudere la prima metà di classifica, c'è Jolyne Kujo da Stone Ocean. L'unica ragazza degli otto protagonisti de Le Bizzarre Avventure di Jojo ha uno stand molto versatile e potente. Arriviamo poi nell'universo di Jojolion con l'ottavo protagonista, il misterioso uomo conosciuto sia come Josuke Higashikata che Kira Yoshikage. Per evitare troppi spoiler sul personaggio e sulla sua natura, basti sapere che il suo stand è particolarmente forte in ogni campo, da quello offensivo a quello difensivo fino a quello di supporto.

Saliamo nella top 3 con il protagonista di Steel Ball Run. Il settimo Jojo, Johnny Joestar, ha un potere che all'apparenza è debole ma man mano che la storia va avanti questo si evolve fino a diventare un'arma micidiale. Chi può batterlo è sicuramente Jotaro Kujo, che piazziamo nella seconda posizione della nostra classifica. Lo stand Star Platinum è potentissimo ed è in grado di bloccare anche il tempo, chi potrebbe mai sconfiggerlo?

Ovviamente la domanda è retorica, dato che è chi può sconfiggerlo è il numero uno della nostra classifica: il Jojo più forte è senza dubbio Giorno Giovanna, il ragazzino adottato da Napoli che dopo aver ottenuto Gold Experience Requiem ottiene un potere senza limiti.

Concordate con la nostra classifica? Fatecelo sapere nei commenti, mentre ricordiamo che ormai l'ottava serie Jojolion è agli sgoccioli.