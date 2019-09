Le Bizzarre Avventure di JoJo, parla l'ex producer: 'Successo incredibile anche in Europa'

Dopo il successo riscosso con Vento Aureo, David Production si prepara al prossimo adattamento, quello del richiestissimo manga di Stone Ocean. L'affermazione dell'anime tratto dall'opera di Hirohiko Araki però non è avvenuta dalla sola trasposizione delle avventure di Giorno Giovanna, quanto piuttosto da un lungo percorso intrapreso negli anni.

A tal proposito ha parlato Terumi Nishii, talentuosa animatrice giapponese, durante un'intervista pubblicata da Comicbook. Nel corso del colloquio con il giornalista, Nishii ha parlato dell'importanza dell'adattamento Diamond is Unbreakable e dell'attuale successo di Jojo, dichiarando: "La serie è cresciuta molto e ho saputo che è diventata popolare in Europa, sono contentissima. Spesso vengo invitata ad eventi in giro per il mondo e mi metto a fare le pose con i fan, è fantastico".

L'importanza di Diamond is Unbreakable è innegabile, visto anche la grande spinta in popolarità ricevuta da Jojo dalla seconda stagione in poi. Nishii poco tempo fa aveva anche discusso del suo lavoro da animatrice, spendendo parole poco dolci nei confronti degli studi giapponesi: "Non importa quanto si amino gli anime, lavorare in questo settore è impossibile. Molti aspiranti animatori mi chiedono come fare ma la risposta è davvero complicata, anche quando il budget è alto veniamo pagati pochissimo". La passione comunque sembra aver ancora oggi la meglio sui soldi, vista la mole di giovani interessati in questo tipo di lavoro.

E voi cosa ne dite? Siete felici del successo riscosso dalla serie? Fatecelo sapere con un commento! A proposito della crescita in popolarità poi, avete dato un'occhiata all'abbigliamento sfoggiato recentemente da Billie Ellish? Nel caso in cui siate degli appassionati non potete perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa bellissima citazione!