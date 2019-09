Le Bizzarre Avventure di JoJo: perché sono stati apportati dei cambiamenti in Vento Aureo?

L'adattamento animato de le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha terminato il suo ciclo di episodi, e nonostante qualche critica i fan dell'opera di Araki hanno apprezzato il lavoro di David Productions. Tuttavia, ci sono stati dei cambiamenti nella trasposizione, e i producers di JoJo sono intervenuti per spiegarne i motivi.

In particolare i fan si sono interrogati sull'inserimento della backstory di Fugo nell'episodio 12, insieme a diverse altre scene non presenti nel manga. I produttori Takamitsu Sueyoshi e Hiroyuki Omori hanno chiarito queste scelte in occasione di un'intervista con Anime News Network:

"I motivi che ci hanno portato a inserire elementi originali nell'anime li lascerò a Omori, ma nel caso specifico di Fugo, era l'unico personaggio il cui passato non è mai stato spiegato a dovere nel manga. Così quando eravamo impegnati a scrivere la sceneggiatura, questa è stata una delle più grandi sfide che abbiamo dovuto affrontare. Ci siamo confrontati a lungo con lo sceneggiatore su come avremmo voluto affrontare il retroscena di Fugo, e successivamente abbiamo portato la nostra proposta ad Araki.

E' stato molto importante esplorare il passato di Fugo all'interno della storia, perciò ci abbiamo lavorato duramente".

Si è poi espresso Ohmori, che ha parlato della dicotomia tra la narrazione dell'anime e la necessità di far rimanere intatti il messaggio e il tono originali del manga:

"Per quanto riguarda l'aggiunta di elementi originali nell'adattamento animato, li prendiamo in considerazione solo se possono migliorare l'opera. Anche se il materiale che inseriamo è completamente originale, non deve mai allontanarsi dall'intento dell'autore. Questo è l'aspetto su cui lavoriamo di più, pensando sempre a come il pubblico recepirà la storia".

Che ne pensate di questa filosofia produttiva?

In un'altra sessione di domande e risposte è stato spiegato perché l'anime di Vento Aureo si è fatto attendere parecchio, e i motivi che sono alla base del successo dell'anime.