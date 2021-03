Le Bizzarre Avventure di Jojo: i personaggi di Scooby-Doo posano in questo crossover

Con la produzione della serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo il già popolare manga del 1986 ha fatto breccia nel cuore di un numero sempre maggiore di fan. Tra i numerosi omaggi dedicati all'opera ecco un disegno in cui compaiono i protagonisti di Scooby-Doo.

Nel corso degli anni la Misteri e Affini, il gruppo di ragazzi su cui sono incentrate le storie di Scooby-Doo, a bordo della Mistery Machine ha esplorato numerosi luoghi tetri ed abbandonati risolvendo svariati casi. Pur avendo origini ben più lontane nel tempo rispetto alla storia di Hirohiko Araki, un artista ha associato le avventure del cartone animato di Hanna-Barbera agli elementi di mistero che permeano anche Le Bizzarre Avventure di JoJo.

In particolare, nelle immagini riportate in calce alla notizia, notiamo come l'utente Reddit Celia Rost sia riuscito a fondere il design dei giovani protagonisti con quello dei potenti portatori di Stand della quarta parte del manga. Nelle illustrazioni il pauroso Shaggy appare con le sembianze di Okuyasu, Scooby-Doo sfoggia i capelli di Josuke Higashikata, Velma assume la posa e la capigliatura di Koichi e Daphne e Fred diventano rispettivamente Rohan e Jotaro. Un ulteriore curioso dettaglio riguarda la Mistery Machine che in questo caso è stata trasformata in un'ambulanza che potrebbe strappare qualche sorriso a chi ben conosce gli eventi narrati nell'opera di Araki.

Voi cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento.

