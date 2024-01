Le Bizzarre Avventure di JoJo presenta finalmente lo Stand di Lisa Lisa

Le Bizzarre avventure di Jojo è un'istituzione del mondo dei manga da anni. L'universo narrativo creato da Hirohiko Araki è così famoso che Jojo diventerà a breve un musical. Una delle caratteristiche principali di Jojo è rappresentata dagli "Stand", poteri psichici che manifestano l'energia spirituale di un individuo.

Di recente, uno spin-off del manga principale ha mostrato che anche un personaggio secondario di Jojo Battle-Tendency, Lisa Lisa, ne ha uno. Come funziona? Innanzitutto, bisogna ricordare che Lisa Lisa ha debuttato nella serie principale come mentore di Caesar, un grande alleato di Joseph Joestar, il protagonista di Battle-Tendency. Essendo un personaggio di supporto, è praticamente certo che Lisa Lisa non sarebbe tornata in futuro nell'amatissimo manga.

Grazie a "Rey Infinito", una light novel spin-off, è stato però permesso ai fan di dare un'occhiata, per la prima volta, alla comparsa dello Stand di Lisa Lisa, risvegliatosi quando la donna ha ormai 97 anni circa.

"The House of Earth" è uno Stand umanoide, combatte a corto raggio utilizzando i propri pugni ed è di colore rosso rubino. Inoltre, il suo "Stand Rush" è "Yawayawayawa". Lo Stand è il culmine del Ripple, di cui Lisa Lisa è esperta e genera onde di vento solari simili ad un uragano. Queste onde di vento possono essere infuse da Lisa Lisa con il "Ripple Overdrive", perché contengono della particelle superconduttive.

Intanto, il filone narrativo principale del manga sta stupendo i fan con Jojo: The Jojolands che potrebbe essere l'ultima parte dell'opera di Araki: non vediamo l'ora di avere novità in merito. Cosa ne pensate dello Stand di Lisa Lisa? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti!