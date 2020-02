Le Bizzarre Avventure di JoJo presto su Netflix Italia? Ecco il possibile periodo d'uscita

Le Bizzarre Avventure di JoJo, il celebre adattamento anime tratto dal capolavoro di Hirohiko Araki, potrebbe approdare su Netflix IT prima del previsto secondo quanto rivelato recentemente da alcuni rumors. La serie sta infatti iniziando a debuttare nei cataloghi di molti Stati europei, e chissà che quello nostrano non sia realmente il prossimo.

Come potete vedere in calce, Netflix France ha confermato poco fa l'arrivo delle prime due stagioni, composte da Phantom Blood/Battle Tendency e Stardust Crusaders, per il 1 marzo 2020. Per quanto riguarda gli anime, il colosso streaming tende a pubblicare gli stessi prodotti in tutti i Paesi europei, non è quindi impossibile che nello stesso giorno la serie divenga disponibile anche in Italia. Ovviamente, per maggiori informazioni dovremo aspettare la lista ufficiale delle uscite di marzo.

Netflix ultimamente sta ampliando in maniera costante il proprio catalogo anime, proponendo tante interessanti novità e persino una manciata di prodotti originali, come Cagaster of an Insect Cage e Ghost In The Shell: SAC_2045. La piattaforma del resto non può permettersi di lasciare troppo spazio al maggiore concorrente Amazon Prime Video, e chissà quindi che non abbia deciso di rendere felici i fan con l'introduzione dell'anime di David Production.

Vi ricordiamo che attualmente tutte le stagioni de Le Bizzarre Avventure di Jojo disponibili su Crunchyroll, sia in lingua originale che in italiano.