Le Bizzarre Avventure di JoJo, ecco qual è stato il problema di Diamond is Unbreakable

L'incredibile successo riscosso da Vento Aureo, l'anime tratto dal capolavoro di Hiroiko Araki, è figlio di un lungo percorso iniziato quasi vent'anni fa dai ragazzi di David Production. A tal proposito, l'ex producer Terumi Nishii ha parlato ai microfoni di Comicbook, svelando il grande problema legato all'adattamento di Diamond is Unbreakable.

Pochi giorni fa infatti, vi avevamo rivelato che nel corso dell'intervista concessa durante il Crunchyroll Expo 2019, Nishii si era detta felice per il successo riscosso dalla serie, visto anche il grande impegno profuso da lei e dal resto del team di animazione.

Comicbook però, ha deciso in data odierna di rivelare un retroscena completamente inedito, legato alle difficoltà incontrate durante la produzione dell'anime. A tal proposito, l'animatrice avrebbe dichiarato: "Durante la produzione eravamo corti sia sui tempi che sulle risorse, è stata davvero dura. Se non fosse stato per il junior team non ce l'avremmo mai fatta. Forse quello è ancora oggi il mio ricordo più bello".

Il successo de Le Bizzarre Avventure di Jojo in effetti ha avuto un vero e proprio exploit solamente negli ultimi anni, soprattutto per colpa dei lunghi tempi di produzione legati alla scarsità delle risorse a disposizione. Con Vento Aureo però, l'anime sembrerebbe aver finalmente raggiunto il meritato successo.

