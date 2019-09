Le Bizzarre Avventure di Jojo e la scena dimenticata del 2004

Le Bizzarre Avventure di Jojo hanno avuto un percorso piuttosto... bizzarro. La serie, nata come manga dalla mente di Hirohiko Araki, ha percorso i suoi primi passi su Weekly Shonen Jump per poi essere adattata in anime ma solo con la terza serie tramite pochi OAV prodotti negli anni '90 che narravano la parte finale della storia.

Prima dell'arrivo di David Productions e delle sue (momentaneamente) quattro trasposizioni di Le Bizzarre Avventure di Jojo, la serie era abbastanza dimenticata o sconosciuta dalla maggior parte dei fan di anime e manga. In pochi sanno però che nel 2007 ci fu un tentativo dello studio APPP di portare Le Bizzarre Avventure di Jojo alla luce con un film, nato in occasione dei venti anni del manga.

Su Reddit è comparso un fan che ha postato un video pilota del film di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Phantom Blood che sembra risalire alla Tokyo International Preview Fair del 2004, dove fu proiettato un video di due minuti per pubblicizzare il lungometraggio. Pochissimi secondi del video postato dal fan, che sembra anticipare un ulteriore arrivo della clip intera, ci mostrano alcuni degli avvenimenti importanti della saga ma soprattutto un occhio sullo stile portato avanti dallo studio APPP più di dieci anni fa, estremamente simile agli anime anni '80, e con la canzone "Voodoo Kingdom" della band SOUL'd OUT in sottofondo.

Il film non è mai stato pubblicato in home video, streaming o altre forme al di fuori del Giappone. Che sia il momento giusto per tirare fuori uno dei pezzi di storia di Le Bizzarre Avventure di Jojo? Intanto, la serie animata di David Productions prosegue con le avventure di Rohan Kishibe in OAV.