Le Bizzarre Avventure di Jojo: la serie supera i 120 milioni di copie in circolazione

Hirohiko Araki è uno degli artisti più conosciuti all’interno dell’immenso settore dei manga, e sin dal suo debutto nel 1980 ha saputo catturare l’attenzione di molti appassionati, raggiungendo la fama mondiale con Le Bizzarre Avventure di Jojo, suo magnum opus assoluto, e dal successo impressionante.

Proprio oggi, 1 gennaio 2022, l’inizio dell’avventura generazionale degli Joestar celebra i 35 anni dalla prima pubblicazione sulle pagine della celebre rivista Weekly Shonen Jump. Come per festeggiare questo importante traguardo, NHK ha diffuso gli ultimi dati relative al numero di copie in circolazione dell’intera serie firmata da Araki. Come riportato nel post che trovate in calce, attualmente nel mondo sono presenti circa 120 milioni di volumi riguardanti la storia di Jonathan, Joseph, Jotaro e tutti gli altri eccentrici protagonisti che hanno scandito il passaggio generazionale da una parte all’altra della saga.

Per quanto una cifra del genere possa sembrare irrisoria rispetto agli straordinari risultati registrati da ONE PIECE, dai più recenti Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e My Hero Academia, è interessante notare come Le Bizzarre Avventure di Jojo sia un’opera che circola da ben 35 anni, durante i quali è cambiata numerose volte, sia da un punto di vista narrativo, ma soprattutto da una prospettiva stilistica, innovata e stravolta in diverse occasioni dallo stesso Araki.

