Le Bizzarre Avventure di Jojo: un primo sguardo ai Nendoroid di Stone Ocean

Le Bizzarre Avventure di Jojo sta per tornare con Stone Ocea, adattamento della parte dedicata alla storia di Jolyne Cujo, figlia di Jotaro che si ritroverà a dover affrontare numerosi avversari e minacce al fianco dei compagni conosciuti in carcere. In vista del debutto della serie su Netflix, Good Smile Company ha annunciato il primo Nendoroid.

Come molti di voi sapranno Jotaro tornerà nuovamente in scena grazie alla trasposizione animata prevista per dicembre 2021, e lo farà con uno stile diverso e più colorato rispetto a quanto visto in Stardust Crusaders, dove era il protagonista, e Diamond Is Unbreakable, serie in cui ha invece aveva un ruolo secondario nella storia di Josuke Higashikata. È stato proprio Jotaro il primo ad essere omaggiato con un nuovo Nendoroid, le simpatiche figure sproporzionate e dettagliate che hanno spopolato tra gli appassionati di anime, manga e videogiochi nel corso degli ultimi anni.

La pagina ufficiale di Good Smile US ha infatti pubblicato il post che trovate in calce, dove per ora viene semplicemente mostrato un artwork invece che il prodotto in sé, che potrebbe arrivare sul mercato, magari insieme a Jolyne, in prossimità della data d'uscita dei primi episodi su Netflix.

Aspettando la data d'uscita ufficiale, vi lasciamo ad un colorato e fedele cosplay di Jolyne, e vi ricordiamo che sono già stati pubblicati i character design dei sei personaggi principali dell'anime di Stone Ocean.