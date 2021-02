Le Bizzarre Avventure di Jojo in un simpatico crossover con Ed, Edd & Eddy

Ed, Edd & Eddy è tra i cartoni animati preferiti di Cartoon Network, ed è stato recentemente trasmesso sul servizio streaming di HBO Max, e i fan sono impazziti nuovamente per questa serie fuori di testa! I fan della serie ci hanno regalato una fan art molto “bizzarra”.

Questa incredibile fanart unisce l’universo di Ed, Edd & Eddy a quello di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Diamond is Unbreakable con Josuke e la sua banda è forse la serie che più si avvicina al mondo folle e comico di Ed, Edd & Eddy.

Lo scopo principale della coloratissima serie di Cartoon Network era quello di guadagnare abbastanza soldi per comprare le famosissime spaccamascella, delle caramelle enormi che i protagonisti adorano. Tutti gli episodi si incentrano sulla ricerca di modi per fare soldi velocemente, in modo da poter comprare le caramelle.

In Diamond is Unbreakable invece, Josuke e i suoi amici entrano in contatto con Shigeikiyo Yangu, uno studente che ha uno stand chiamato Harvest, che assume la forma di tanti piccoli esserini che raccolgono oggetti random dalla città di Morioh. Josuke ha provato a sfruttare il potere di Harvest per diventare ricco, e questa è di certo una cosa in comune al folle trio.

L’utente Reddit Evildody ha condiviso questo fantastico disegno crossover che ha trasformato Ed, Edd & Eddy in stand users, nel loro tentativo di usare Harvest per fare soldi, così da poter comprare tantissime caramelle!

I fan di Jojo sono in attesa di due grandi eventi previsti per il 2021: primo fra tutti l’uscita di Così Parlò Rohan Kishibe che uscirà il 18 febbraio su Netflix, e tutti si aspettano l’uscita dell’adattamento animato della sesta stagione Stone Ocean.

