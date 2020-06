Le Bizzarre Avventure di Jojo e Spider-Man si incontrano in un geniale crossover

L'adattamento televisivo de Le Bizzarre Avventure di Jojo è una delle trasposizioni più attese e apprezzate dall'intera community legata al capolavoro di Hirohiko Araki. E a quasi un anno esatto dalla fine dell'avventura napoletana di Giorgio Giovanna, i fan stanno ancora aspettando un annuncio in merito alla sesta parte dell'anime.

Ad ogni modo, il franchise sta continuando ad entusiasmare migliaia di appassionati in tutto il mondo, merito di una fanbase molto legata alla perla di Araki sensei. Nonostante sia passato quasi un anno dalla fine di Vento Aureo, lo studio David Production non ha ancora rivelato alcuna informazione in merito alla sesta parte di Jojo e, come se ciò non bastasse, il prossimo debutto di Fire Force 2 allontana ulteriormente la possibilità di un annuncio imminente.

Fortunatamente, i fan continuano a colmare l'assenza con straordinarie manifestazioni di creatività, proprio come dimostra questo splendido cosplay di Jotaro. Recentemente, tuttavia, un appassionato di Spider-Man ha provato a unire l'immaginario di Araki con il celebre fumetto Marvel, unendo le due opere in crossover geniale. L'illustrazione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae infatti Jolyne Cujoh nella copertina del numero 300 dell'Uomo Ragno, l'uscita che propose il primo vero e proprio debutto di Venom, uno dei villain più apprezzati nell'intero universo della Casa delle Idee.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.