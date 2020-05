Le Bizzarre Avventure di JoJo: uno splendido cosplay di Jolyne Kujo fa impazzire i fan

È passato ormai quasi un anno dall'ultima volta che Hiroiko Araki e i suoi collaboratori parlarono dell'adattamento anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, la serie con protagonista la giovane Jolyne Kujo. Proprio a questo proposito abbiamo deciso oggi di mostrarvi il cosplay di Shirogane-sama, giovane modella e fan dell'opera.

La ragazza ha indossato, come potete vedere nella foto reperibile in calce, il tipico abbigliamento utilizzato dalla figlia di Jotaro Kujo, comprensivo di top nero con tanto di stemma al centro, ritraente una rappresentazione del suo tatuaggio. Gli scatti le sono valsi quasi 60.000 mi piace su Instagram, una cifra non indifferente per il cosplay di un personaggio ancora non apparso in una serie anime.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che Stone Ocean è la sesta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo e segue le avventure di Jolyne, una ragazza erroneamente rinchiusa in prigione dopo essere stata incastrata da un vecchio alleato di Dio Brando. Nel carcere di massima sicurezza, la figlia di Jotaro utilizzerà il suo peculiare Stand "Stone Free" per evadere e provare la sua innocenza.

E voi cosa ne pensate del cosplay? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni su Stone Ocean invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra news riguardante i principali stand che appariranno nella nuova stagione de Le Bizzarre Avventure di JoJo.