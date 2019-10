Le Bizzarre Avventure di JoJo: spunta una giacca di jeans dedicata a Killer Queen

Tutti i fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo si ricorderanno di Killer Queen, il potente stand di Yoshikage Kira, personaggio che nella serie di Diamond is Unbreakable mise a dura prova Josuke nella cupa città di Morioh. Un fan ha realizzato un giacchetto di jeans dedicato allo stand, diamogli un'occhiata.

L'appassionato ha mostrato il suo abbigliamento su Reddit sotto il nome utente Redrum, e la foto da lui postata lo ritrae di spalle con la parte posteriore dell'indumento completamente personalizzata con l'immagine di Killer Queen.

Lo stand in questione è uno dei più potenti mai apparsi nella storia del franchise. La sua abilità consiste nel causare delle violente esplosioni ai danni dei suoi nemici. E' capace di trasformare gli oggetti in trappole che si accendono per poi scoppiare improvvisamente al momento del contatto.

Per quanto riguarda l'aspetto, Killer Queen è un essere umanoide dalle sembianze femminili, con occhi e orecchie feline. Oltre all'abilità di generare delle bombe dal nulla, lo stand può scatenare delle esplosioni anche ricorrendo alla fonte di calore del nemico, per poi trasformarla in energia detonante.

Infine, il suo colpo più temibile è forse il Bites the Dust: Kira è in grado di piazzare una versione in miniatura di Killer Queen nel corpo di qualcuno che conosce la sua identità, cosi che se dovesse rivelarla al suo interlocutore quest'ultimo esploderebbe all'istante. Una tecnica sagace e spietata allo stesso tempo che dimostra l'ingegno di Kira.

Restando in tema Diamond is Unbreakable, in questo articolo riportiamo le parole di Terumi Nishii, che ha parlato del problema principale della serie. JoJonium sta per arrivare in Italia, qui scoprirete i contenuti del primo numero in uscita il 9 ottobre.