Le Bizzarre Avventure di Jojo: quali sono gli stand più bizzarri?

Oltre Dragon Ball, fu il manga di Le Bizzarre Avventure di Jojo a dare aria fresca al genere del battle shonen, introducendo fortemente i combattimenti tattici. In particolare con la terza serie, in cui Hirohiko Araki diede vita agli stand, la serie si è fortemente distinta da chi faceva vincere i personaggi solo grazie alla forza bruta.

Per questo gli stand devono differenziarsi il più possibile e non possono rimanere troppo sulle classiche caratteristiche che permettono magari il controllo di un elemento o una forza fisica maggiore; Hirohiko Araki ha dovuto inventarsene alcuni con effetti strani e assurdi. Vediamo quali sono gli stand più bizzarri di Le Bizzarre Avventure di Jojo, prendendo in considerazione solo quelli apparsi nell'anime, pertanto tratti dalla seconda, terza e quarta stagione.

Partiamo con un esserino fastidioso che ha messo in difficoltà alcuni dei protagonisti di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Lo stand è Cheap Trick, il quale si aggrappava alla sua vittima. Se quest'ultima lo guardava, moriva, con l'esserino che si sarebbe poi spostato su un altro bersaglio.

Anche Araki si è messo a giocare col tempo grazie agli stand di Dio Brando e di Jotaro Kujo. Tuttavia finora chi è riuscito a incidere di più su questa dimensione fisica è King Crimson, stand di Diavolo. Ancora oggi si comprende solo in parte come funziona (solo poco più di Gold Experience Requiem) e la sua abilità principale è di manipolare il tempo per rimpiazzarne una porzione.

Torniamo su Diamond is Unbreakable con Super Fly, uno stand abbastanza particolare: si mostra come un traliccio dell'elettricità ma invece di essere etereo è visibile a chiunque, anche a chi non possiede stand. A differenza di altre manifestazioni, Super Fly è slegata da un portatore e quindi anche se l'utilizzatore morisse, questo verrebbe facilmente rimpiazzato.

Ricordiamo anche uno stand di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, ovvero Strength di Forever, un orangutan agli ordini di Dio. Si manifesta come una nave d'artiglieria mastodontica, facendosi eleggere così a stand più grande finora esistente.

Torniamo su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo con l'ultimo stand della lista, Notorious Big. Anche lui si presenta in modo particolare, manifestandosi solo con la morte del suo portatore. Il mostro è capace di divorare e assorbire qualunque cosa si muova nei pressi del bersaglio.

In attesa di scoprire gli stand della prossima serie di Jojo, qual è il vostro preferito e quale secondo voi è il più bizzarro?