Le Bizzarre Avventure di JoJo: lo Stand Gold Experince è stato ricreato con le LEGO

A partire dalla terza stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, ogni Joestar ha avuto un proprio Stand che lo ha aiutato in combattimento. A catturare l'attenzione degli appassionati e a distinguersi dagli altri è stato lo Stand di Giorno Giovanna, protagonista di un'ingegnosa costruzione LEGO.

Anche se la quinta stagione dell'anime potrebbe presto giungere al termine, i fan del franchise di Hirohiko Araki non dimenticheranno molto facilmente le avventure italiane del figlio di Dio Brando. Il protagonista alla fine è riuscito a sconfiggere il diavolo, utilizzando la nuova forma del suo Stand per intrappolare il leader avversario in una spirale di morte senza fine. Giorno Giovanna riesce a diventare il nuovo "Don" della famiglia criminale, ma è lo Stand Gold Experience che ispira ancora gli appassionati.

L'utente Reddit Fearless Way 3958 ha condiviso una sua impressionante creazione. Sfruttando le costruzioni LEGO, il ragazzo è riuscito a portare in vita lo Stand evoluto di Giorgio Giovanna. Non è la prima volta che un'utente porta alla realtà un personaggio dei manga, in precedenza ad esempio abbiamo potuto ammirare l'Hamburger Affamato di Yu-Gi-Oh!, ma la sua incredibile creazione ha immediatamente colpito il web, divenendo virale. Dopo l'ironica descrizione degli Stand, essi si confermano una delle caratteristiche più amate della serie.

I fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo, in attesa di sapere come andrà a finire il futuro dell'anime, possono consolarsi con questo modello LEGO in scala. Nonostante non ci siano nuovi annuncia da parte di David Production su nuove stagioni animate, la sesta stagione molto probabilmente seguirà le vicende della figlia di Jotaro Kujo, Jolyne.