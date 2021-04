Le Bizzarre Avventure di Jojo: gli Stand più importanti che vedremo in Stone Ocean

L'annuncio del ritorno dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo con la storia di Jolyne Kujo, ha riacceso l'interesse della community mondiale nei confronti dell'opera del maestro Hirohiko Araki, e per rendere l'attesa meno stressante abbiamo pensato di fare una lista degli Stand più importanti e forti che appariranno in Stone Ocean.

Al primo posto ovviamente si trova Stone Free, lo Stand della protagonista Jolyne, che ha alcune somiglianze con Star Platinum, come la possibilità di colpire in rapida successione gli avversari, ma presenta anche una sostanziale differenza rispetto allo Stand di suo padre Jotaro. Stone Free è infatti capace di tramutarsi in stringhe, un'abilità utilizzabile anche dalla stessa Jolyne sul suo corpo, e che può essere usata in molti modi e in svariate occasioni.

Successivamente troviamo Kiss di Ermes Costello, uno Stand basato su dei particolari adesivi che una volta posizionati su oggetti o persone, permettono all'utilizzatrice di crearne una copia. Tuttavia l'aspetto interessante è che quando l'adesivo viene rimosso, l'originale e la copia cercano di unirsi per formare un unico soggetto, generando una grande esplosione.

A chiudere il podio per importanza nella serie, troviamo Foo Fighters con il suo omonimo Stand. Creato originariamente come Stand, che è anche una colonia di plankton, questa creatura si unisce al corpo di un detenuto e segue Jolyne nel suo viaggio per migliorare la sua reputazione, e salvare suo padre. La consistenza di Foo Fighters rende il suo organismo quasi invincibile, in quanto riesce a sparare plankton agli avversari da praticamente qualsiasi parte del corpo, e può anche manipolare l'acqua se lo ritiene necessario.

Segue Whitesnake di Enrico Pucci, l'antagonista principale in Stone Ocean, capace di creare un gran numero di Stand che Jolyne e i suoi compangi si troveranno molto spesso ad affrontare. L'abilità principale di Whitesnake è quella di estrarre in due dischi differenti sia la memoria di uno soggetto, che i poteri legati al suo Stand, e di poterli trasferire in un soggetto differente dall'originale. Inoltre Whitesnake consente di immettere dischi con istruzioni precise, che verranno quindi eseguite, sia in animali che in persone.

Al quinto posto c'è Weather Report, che consente al suo utilizzatore, chiamato nello stesso modo, di manipolare il tempo atmosferico. Poi si trova Burning Down the House, che come l'Hermit Purple di Joseph non possiede una forma umanoide, e che consente a Emporio Alnino di interagire con i fantasmi di determinati oggetti e stanze. Infine troviamo Diver Down di Narciso Anasui, che immagazzinando energia negli oggetti che colpisce, e scegliendo quando liberarla, può rappresentare una vera minaccia per i propri nemici.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo con quanto detto? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Ricordiamo che Jolyne ha ottenuto un bel cosplay di recente, e vi lasciamo alle illustrazioni dell'animatore Ashiya per festeggiare il ritorno dell'anime.