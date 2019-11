Le Bizzarre Avventure di Jojo: Star Platinum si unisce a Kill la Kill con una fan art

Le Bizzarre Avventure di Jojo è tornato sulla cresta dell'onda da qualche anno, da quando David Production ha deciso di prendere in mano la trasposizione animata lanciandosi in un lungo lavoro sulle varie parti dell'opera di Hirohiko Araki. Non a caso, da quando c'è il nuovo anime, si sono moltiplicate i cosplay e le fan art a tema Jojo.

Queste ultime stanno vedendo molte illustrazioni che uniscono il mondo di Le Bizzarre Avventure di Jojo con quello di altri franchise, in un miscuglio fantasioso di scene bizzarre. L'ultima in ordine cronologico è quella che vede uniti Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders e Kill la Kill.

L'utente Reddit Sw4ahl ha condiviso il lavoro dell'artista Jeetdoh. Come si può vedere in calce, vediamo Mako, la migliore amica di Ryuko, mentre entra a far parte del casato Joestar lanciandosi all'attacco col suo stand Star Platinum. Il tutto è stato disegnato naturalmente non col classico stile da Jojo, bensì con uno molto più cartoonesco e simile a quello di Kill la Kill.

Che possa essere questa la famosa parte 9 di Jojo che Hirohiko Araki disegnerà? La serie animata, in attesa dell'arrivo di Stone Ocean, prosegue tramite OVA con il nuovo episodio di Così Parlò Kishibe Rohan.