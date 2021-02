Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders debutta su MangaPlus

Per ampliare il proprio mercato e portare legalmente le proprie proprietà intellettuali in occidente, Shueisha ha fatto partire il progetto MangaPlus, che consiste nell'apertura di un portale che permette di leggere in contemporanea col Giappone i capitoli di diversi manga. Oltre le nuove storie, c'è spazio anche per Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Tra i tanti manga disponibili su MangaPlus, la maggior parte provenienti da Weekly Shonen Jump e Shonen Jump+, non ci sono infatti solo opere nuove come quelle che stanno uscendo attualmente sulle riviste giapponesi. In modo ciclico, la piattaforma ripropone anche alcune storie passate che però sono molto amate dai fan. Una di queste è Le Bizzarre Avventure di Jojo che ogni sabato ha portato un capitolo ai lettori.

Sabato 20 febbraio 2021 segna però l'inizio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, terza generazione della storia di Hirohiko Araki con Jotaro Kujo protagonista. Il primo capitolo, intitolato proproi "Jotaro Kujo - Parte 1", è già disponibile in inglese sulla piattaforma permettendo la lettura legale e gratuita del manga, e ci fa fare la conoscenza del terzo JoJo.

Intanto MangaPlus continua a crescere e ha preparato l'arrivo di una nuova lingua, in attesa di sapere se in futuro esordiranno anche manga in italiano.