Le Bizzarre Avventure di Jojo: Steel Ball Run si anima con il lavoro di un fan

I fan hanno da pochi mesi concluso la visione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quinta serie dell'opera generazionale di Hirohiko Araki. In attesa dell'arrivo di un anime per Stone Ocean ancora non annunciato, in tanti però attendono con particolare interesse Steel Ball Run, ritenuta da molti la migliore tra le otto parti.

Dopo il cambio di universo avvenuto alla fine di Stone Ocean, sono stati presentati nuovi personaggi e poteri, oltre che eventi inediti mai accaduti durante le prime serie. Una di queste è la gara che dà il titolo a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Steel Ball Run, che tiene impegnati i due protagonisti Johnny Joestar e J. Lo Zeppeli dall'inizio alla fine del manga.

La corsa in questione è talmente amata che alcuni fan si sono già portati avanti col lavoro, in particolare Langbrook_32 che ha portato su Reddit un suo lavoro animato. Prendendo come base una vignetta di J. Lo Zeppeli, il fan ha preparato un'animazione dove il protagonista fa muovere le famose sfere di ferro, sua principale arma.

Nell'immagine che potete vedere in fondo alla notizia, un colorato J. Lo Zeppeli prepara un attacco con la sfera che ruota sul palmo della mano, mentre il vento gli smuove i capelli. Quando pensate arriverà l'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Steel Ball Run?