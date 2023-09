Le Bizzarre Avventure di Jojo Steel Ball Run: vedremo mai l'anime della settima parte?

Le Bizzarre Avventure di Jojo è un’opera maestosa, composta da oltre 100 volumi, suddivisi in ben 9 serie diverse ma tutte legate da un racconto generazionale sulla famiglia Joestar, e che l’autore, Hirohiko Araki ha saputo espandere e rinnovare anche in dimensioni alternative, come mostrato nella settima parte Steel Ball Run.

A differenza però della sicurezza nella produzione delle prime sei parti in cui è divisa l’opera, proprio Steel Ball Run, ambientata in un’altra linea temporale, precisamente negli Stati Uniti d’America sul finire del XIX secolo, rischia di non ricevere un adattamento animato. Come molti di voi sapranno Steel Ball Run ruota attorno ad una spettacolare corsa di cavalli che attraversa il paese da San Diego sulla costa ovest fino a New York della costa orientale, ed è proprio la rappresentazione di animali complessi da animare come i cavalli a mettere a rischio la produzione dell’anime.

È stato il direttore creativo Naokatsu Tsuda ad ammetterlo, durante un’intervista con Nikkei Entertainment: “La settima parte è complicata da realizzare per via delle numerose scene della corsa a cavallo. Nell’industria dell’animazione disegnare cavalli è considerato estremamente difficile. Escludendo la settima parte mi piacerebbe comunque farlo nella serie”. Le parole di Tsuda lasciano davvero poca speranza nel vedere Steel Ball Run animata, ma la popolarità raggiunta dalla serie, e il supporto che David Production potrebbe ricevere da Netflix, rappresenterebbero sicuramente un buon punto di partenza per iniziare a portare sugli schermi la prossima parte dell’universo di Jojo.

Dopotutto negli ultimi anni altri studi dietro la realizzazione di Vinland Saga o Kingdom, entrambi anime basati sulla storia del mondo reale, hanno dimostrato di poter animare bene cavalli e scene d’azione a cavallo. Voi cosa ne pensate? Credete che vedremo mai l’anime di Jojo: Steel Ball Run? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco le migliori citazioni alla cultura pop in Jojo, e vi lasciamo a 10 cose che non sapete su Hirohiko Araki.