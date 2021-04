Le Bizzarre Avventure di Jojo Stone Ocean, dopo l'anime arriva il Nendoroid di Jolyne Kujo

È stata una lunga attesa quella degli spettatori de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Mentre l'ottava parte del manga Jojolion si sta concludendo, chi segue soltanto la trasposizione di David Production attendeva l'annuncio dell'arrivo della sesta parte. Per due anni, non ci sono stati annunci per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.

Con l'evento tenutosi il 4 aprile 2021 però è stato finalmente mostrato il primo teaser de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, che ha percorso velocemente tutta la storia mostrando i protagonisti delle prime cinque parti - Jonathan, Jospeh, Jotaro, Josuke e Giorno - arrivando poi alla protagonista della sesta parte, Jolyne Kujo.

Pur mostrando soltanto per un attimo la ragazza che ci porterà alle avventure di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, i fan sono già entusiasti. E da poche ore è stato rivelato anche che Jolyne Kujo riceverà un Nendoroid, un pupazzetto in versione chibi e super deformed prodotto da Good Smile Company e che segna l'inizio del merchandising sulla sesta parte.

Per il momento non si sa molto altro né su questo prodotto né sull'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, ma ulteriori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi con l'avvicinamento della data di messa in onda.