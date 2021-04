Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, ecco chi è la doppiatrice di Jolyne Kujo

Chiusasi nel 2019 Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, i fan erano già presi da un'eventuale trasposizione della sesta parte dell'opera generazionale di Hirohiko Araki. Da poche ore è stata rivelata la produzione di Stone Ocean, sesta parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo e che vedrà un personaggio inedito come protagonista.

Dopo aver visto all'opera Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata e Giorno Giovanna, stavolta ci sarà una figura femminile a tirare le redini della storia. Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, sarà la protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. Per ora non si sa il periodo di debutto degli episodi, ma il breve teaser ha dato la possibilità di scoprire la doppiatrice di Jolyne Kujo.

A prestarle la voce sarà Ai Fairouz, che ha già doppiato Hibiki Sakura in How Heavy Are the Dumbbells You Lift? ed Eripiyo in If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die. Lo "Yare Yare Dawa" negli ultimissimi secondi del teaser di Stone Ocean ci ha fatto apprezzare brevemente la sua voce, con il ruolo confermato anche dai tweet dell'account ufficiale Twitter dell'anime di Jojo.

Ai Fairouz tra l'altro ha rivelato in passato che si è gettata nel mondo del doppiaggio grazie a Le Bizzarre Avventure di Jojo, fonte di ispirazione. Disse anche che avrebbe voluto doppiare Foo Fighters, alleata di Jolyne, proprio perché la protagonista di Stone Ocean è il suo personaggio preferito e voleva supportarla anche nell'anime. Insomma, Ai Fairouz è una fan di Stone Ocean e questo agli appassionati è piaciuto molto.

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere la sua performance in azione in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.