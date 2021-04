Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, come hanno reagito i fan al grande annuncio?

Dopo quasi due anni dalla conclusione di Vento Aureo, è finalmente stata ufficializzata la produzione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, la parte sei dell'incredibile manga di Hiroiko Araki. Pochi istanti dopo l'annuncio il web è letteralmente esploso, e noi abbiamo deciso di festeggiare condividendo con voi le migliori reazioni dei fan.

Innanzitutto, è bene segnalare che la prima a festeggiare è stata Ai Fairouz, la doppiatrice di Jolyne Cujoh. La ragazza, già interprete di Hibiki Sakura in How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, ha infatti annunciato che presterà la propria voce alla protagonista: "Non posso vivere senza JoJo. Questa serie è ciò che mi ha convinto a intraprendere questa carriera, e quando la produzione mi ha confermato per il ruolo ho pianto per ore. Amo Jolyne e sono grata di poterle prestare la mia voce!".

I fan hanno invece inondato Twitter facendo finire JoJo nelle tendenze, sia un USA che in Giappone. In basso potete dare un'occhiata ad alcuni divertenti commenti degli appassionati, ma aprendo il vostro profilo vi accorgerete che ne vengono pubblicati centinaia per ogni minuto che passa. Vi ricordiamo che per il momento la serie non ha una data d'uscita, ma tenendo in considerazione quanto fatto con Vento Aureo non è da escludere un debutto entro la fine del 2021.

E voi cosa ne pensate? Avete già letto il manga? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo con un fantastico cosplay della nuova protagonista della serie, la bella Jolyne Cujoh.