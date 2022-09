Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, i nuovi episodi sono disponibili su Netflix

Sin dall'annuncio della messa in produzione dell'adattamento anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean l'hype della community era alle stelle. Tuttavia, la strategia Netflix non è calata molto agli spettatori che hanno dovuto attendere davvero tanto tempo per la distrubuzione della seconda tranche di episodi.

Le nuove puntate di Jojo si sono fatte aspettare, ma finalmente l'attesa si è conclusa oggi: Stone Ocean è tornato su Netflix con un'inedita carrellata di episodi che aumentano il numero di puntate disponibili a 24 totali. Finalmente, dunque, i fan potranno riprendere gli eventi della sesta parte della trasposizione televisiva del manga di Hirohiko Araki.

Ne approfittiamo per ricordare che Stone Ocean godrà di un'ulteriore parte, attualmente sprovvista di una data d'uscita, dal momento che la nuova stagione si compone complessivamente di ben 38 episodi. non ci resta dunque che attendere novità in merito da parte di Netflix che ci auguriamo arrivino il prima possibile viste le polemiche scatenate dalla community per via della gestione della distribuzione dell'anime da parte del colosso americano.

E voi, invece, aspettavate con ansia l'approdo dei nuovi episodi sul piccolo schermo? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.