Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, un fan disegna l'incontro tra Jolyne e Jotaro

I fan del longevo manga di Hirohiko Araki sono in attesa dell' annuncio ufficiale de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, nel frattempo sono impegnati nella creazione di cosplay e opere ispirate alla storia della famiglia Joestar. Ecco un disegno diventato virale su Twitter.

Come sanno tutti gli appassionati della saga, la sesta parte della storia segue le vicende di Jolyne Kujo, figlia di uno dei personaggi più apprezzati dai fan, Jotaro Kujo. La relazione tra i due non è delle migliori, soprattutto a causa delle numerose assenze di Jotaro. L'utente @Merhos1 ha deciso quindi di condividere con i suoi fan una sua fan art, che ci mostra la protagonista di Stone Ocean insieme a Jotaro, entrambi pronti a sferrare un pugno al loro avversario. Come potete vedere in calce alla notizia, il tweet ha avuto un notevole successo tra i fan del manga, ricevendo più di 23 mila Mi Piace ed oltre cinquemila commenti, ad aver colpito gli appassionati è lo stile dell'immagine, che sembra essere presa direttamente da una puntata dell'anime.

Ad accompagnare il tweet è presente una semplice parola: "Ora", che viene pronunciata da Jotaro e da Jolyne quando sono in procinto di scatenare i loro Stand contro gli avversari. Se avete già letto tutti i volumi del manga di Stone Ocean, vi consigliamo di vedere questa animazione amatoriale di un celebre scontro de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.