Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, Jolyne Kujo in un cosplay di Bunbun

È stata un'attesa lunga, ma i fan finalmente si vedranno ripagati con un nuovo progetto animato, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è realtà. Rivelato in un evento dedicato a Jojo con un breve teaser, ha mostrato i vecchi protagonisti delle scorse serie e ha presentato la ragazza che avrà un ruolo fondamentale nelle vicende attuali.

Jolyne Kujo sarà la protagonista di Stone Ocean, quindi la prima femminile dell'opera. L'intero anime si sosterrà su tante figure femminili, segnando un netto cambio di passo rispetto alle generazioni precedenti. La notizia arrivata negli scorsi mesi ha fatto esaltare gli appassionati che hanno già manifestato il proprio amore per il progetto animato.

Tra queste manifestazioni ci sono inevitabilmente i cosplay di Jolyne Kujo. La protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha preso vita con un cosplay di Bunbun, visibile in basso. La cosplayer indossa uno degli abiti usati da Jolyne, di un blu elettrico con delle linee che ricordano delle ragnatele. Il costume si conclude con la parrucca nera e verde, mentre intorno al personaggio sono stati inseriti alcuni effetti speciali come i famosi Go Go Go delle onomatopee tipiche di Jojo e lo stand Stone Free sfruttato dall'eroina.

David Production ha anche aperto l'account ufficiale di Stone Ocean su Instagram.