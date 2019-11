Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, ecco il look di Jolyne nell'anime per un fan

La David Production è impegnata su Fire Force, anime su dei particolari pompieri che ci accompagnerà fino al prossimo anno. Ciò vuol dire che servirà parecchio tempo prima di poter vedere un prosieguo di Le Bizzarre Avventure di Jojo che non siano episodi speciali seminati ogni tanto. Eppure i fan non vedono l'ora di guardare Stone Ocean.

L'OAV di Così Parlò Kishibe Rohan placherà per un po' la voglia di Jojo del grosso pubblico dell'opera di Hirohiko Araki, ma ciò che tutti aspettano sul serio è Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. La serie introdurrà una nuova protagonista, Jolyne Kujo, insieme a tanti nuovi stand, nuove ambientazioni e un futuro oscuro che affonda in radici lontane nel tempo.

In attesa, la fan LordDepis ha iniziato a preparare un'illustrazione che possa ingannare l'attesa. In calce possiamo osservare il post sul suo account Instagram dove è presente l'immagine della protagonista Jolyne Kujo insieme al suo stand Stone Free. Jolyne sarà una figura particolare nel franchise ed è la prima Jojo donna in una serie a forte presenza femminile.

Quando pensate arriverà Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sulle emettenti giapponesi e su quelle nostrane?