Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, le novità sull'evento in programma ad aprile

I fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo sono in fermento e aspettano con impazienza l'arrivo della sesta stagione animata, Stone Ocean. Secondo alcuni leak, un imminente evento presenterà ufficialmente il nuovo anime tratto dall'opera di Hirohiko Araki.

Con l'apertura di un nuovo dominio web per Le Bizzarre Avventure di JoJo, negli ultimi il franchise ha fatto un gran parlare di sé. Stando a quanto emerso dalla pagina, un grande evento dedicato all'opera di Araki è programmato per la primavera del 2021 e anche se ufficialmente non è ancora stato presentato, i fan già sperano di vedere la nuova avventura animata.

Intitolato "Joestar The Inherited Soul", l'evento vedrà la partecipazione dei doppiatori principali di ogni stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, dalla prima storica serie fino a Vento Aureo. Questa informazione è stata condivisa in rete dall'utente di Redditi CyDiamondo, il quale ha analizzato a fondo i temi trattati nell'evento che si terrà il 4 aprile 2021.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean seguirà le vicende di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, nel suo viaggio verso la conquista degli Stati Uniti d'America. Ma incastrata per un crimine che non ha commesso, la ragazza dovrà affrontare numerose battaglie rinchiusa all'interno di una prigione di massima sicurezza. L'impazienza per Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è alle stelle.