Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, i primi 12 episodi arriveranno a dicembre?

L'attesa per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, la nuova stagione dell'adattamento anime del manga di Hirohiko Araki, si sta facendo sempre più lunga e i fan non attendono altro che una data ufficiale. Ad ogni modo, secondo un leak i primi episodi arriveranno addirittura il prossimo mese.

Circa due mesi fa un'indiscrezione riportava la volontà di Netflix di suddividere Stone Ocean in più tranche di episodi attraverso una formula mensile, con nuove puntate aggiunte al catalogo ogni mese. Sembrerebbe che tale indiscrezione sia stata confermata recentemente da un leak di un utente su Reddit che ha persino condiviso un'immagine apparentemente tratta proprio dal celebre sito di streaming on-demand.

Il rumor non è stato ovviamente confermato, tuttavia la fonte spiega di aver ricevuto i dettagli direttamente dal figlio di un dipendente di Netflix con tanto di leak, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, della preview dei primi 12 episodi con annessi titoli e sinossi. Ad ogni modo, non ci resta che attendere eventualmente ulteriori dettagli da parte del colosso americano che, a breve, dovrebbe comunque svelare la data di uscita ufficiale della Parte 6 de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste ultime voci di corridoio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.